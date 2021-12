Iliad ha deciso di puntare ancora una volta sulle tariffe low cost nel corso del periodo di Natale. Le sorprese per gli utenti in tal senso non mancano. Proprio in questi giorni, infatti, tutti coloro che attivano un piano con Iliad possono scegliere la ricaricabile Giga 150. Questa promozione, con un prezzo confermato di 9,99 euro, assicura chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 150 Giga per navigare in rete.

Iliad, due tariffe alternative per la stagione natalizia

La Giga 150 non è l’unica grande promozione del provider francese. Al netto di costi e consumi di indubbia convenienza, gli abbonati possono optare per altre due ricaricabili come la Giga 80 e la Giga 40.

La Giga 80 da qualche mese a questa parte è la tariffa che ha sostituito nei listini di Iliad la promozione Giga 50. I clienti che optano per questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti da inviare a chiunque e 80 Giga per la connessione internet. In più sono previsti anche 6 Giga per navigare in internet. Il costo di questa promozione è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

La seconda ricaricabile prevista da Iliad è la Giga 40. Il prezzo di questa tariffa è di 6,99 euro ogni trenta giorni. I consumi prevedono soglie illimitati per le telefonate e gli SMS più 40 Giga per la navigazione internet anche con la tecnologia del 4G.

In linea con le condizioni della Giga 150, tutti gli utenti che scelgono queste ricaricabili dovranno aggiungere un costo una tantum dal valore di 10 euro per la ricezione della SIM.