La possibilità di riprodurre musica in gruppi è abbastanza utile sugli altoparlanti intelligenti alimentati da Google Assistant, ma la funzione ha fatto un ulteriore passo avanti con una ‘coppia stereo’, che mette due degli stessi altoparlanti in un gruppo permanente con volume condiviso e altro ancora. Tuttavia, alcuni clienti stanno attualmente segnalando difficoltà di volume su queste funzionalità condivise.

‘Stereo Pair’ consente agli utenti di raggruppare due altoparlanti compatibili con Google Assistant, come Nest Mini, e di utilizzarne uno come canale sinistro e l’altro come canale destro.

Google potrebbe rilasciare presto un aggiornamento

Tuttavia, negli ultimi giorni, un numero crescente di clienti ha segnalato problemi nell’utilizzo di Stereo Pair. Secondo un thread su Reddit e un altro sul forum di assistenza di Google, più di alcuni utenti hanno segnalato di non essere in grado di gestire il volume di una coppia stereo utilizzando i metodi normali. Alcuni utenti hanno avuto problemi ad aumentare il volume con un comando vocale e altri non sono stati in grado di farlo durante l’utilizzo dell’app Google Home. La modifica manuale del volume sul dispositivo sembra non essere interessata.

Diversi utenti sono stati in grado di risolvere il problema semplicemente riavviando i propri smartphone e ripristinando la Stereo Pair. Altri affermano che questo non funziona, ma che avviare la riproduzione da una sorgente diversa e poi trasferirla al gruppo consente ai controlli del volume di funzionare correttamente.

Al momento, la società non ha emesso una soluzione ufficiale per risolvere il problema del suo assistente e potremo dover aspettare ancora prima di ricevere un aggiornamento che lo risolva.