Expert mette un freno importante alla crescita di Unieuro, e delle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale che nasconde al proprio interno un buon quantitativo di sconti molto speciali.

Il volantino che potete trovare descritto nel nostro articolo, ripercorre esattamente tutto quanto abbiamo apprezzato nel periodo del Black Friday, ovvero disponibilità della campagna sul territorio nazionale, con l’aggiunta del sito ufficiale, il quale permette di ricevere la merce presso il domicilio, previo pagamento di una piccola quota per la spedizione.

Se volete i codici sconto Amazon, ricordatevi di iscrivervi subito al nostro canale Telegram, li distribuisce gratis.

Expert: che occasioni per tutti gli utenti

Con il volantino Expert non si scherza, difatti all’interno della campagna promozionale si possono trovare occasioni veramente molto interessanti, applicate su prodotti dalla qualità elevata. Il modello più allettante dell’intero volantino è il Samsung Galaxy S21, un dispositivo commercializzato nel corso del 2021 e richiestissimo dal pubblico, oggi finalmente in vendita ad una cifra che non supera i 649 euro (sempre no brand).

Scorrendo invece le pagine della campagna, si possono anche notare altri smartphone più economici, dalle prestazioni ugualmente interessanti. Tra questi annoveriamo chiaramente Galaxy S20 FE, Galaxy A12, Oppo Find X3 Lite, Vivo V21, Oppo A94 o anche un buonissimo Oppo A15. Le offerte sono racchiuse ed elencate nel dettaglio più assoluto sul sito ufficiale di Expert, ricordando però che gli acquisti possono anche essere completati nei vari negozi sul territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo.