Il volantino esselunga attivato nel periodo corrente, al cui interno trova posto lo Speciale Multimediale, invoglia gli utenti ad acquistare la tecnologia di ultima generazione, con prezzi molto più bassi del normale e grandissimi sconti speciali.

La spesa da Esselunga è davvero ridotta ai minimi termini, con ampie possibilità di acquisto, data la disponibilità della suddetta soluzione in ogni negozio in Italia, al netto del sito ufficiale, il quale infatti non prevede la possibilità di fruire degli stessi prezzi. Indipendentemente da questa piccola limitazione, ricordiamo comunque che i prodotti sono distribuiti con la solita garanzia della durata di 24 mesi, e che nel caso della telefonia mobile sono anche completamente sbrandizzati.

Esselunga: il volantino con le offerte più interessanti

Esselunga prova in tutti i modi a spingere gli utenti all’acquisto di prodotti appartenenti alla fascia media della telefonia mobile, per questo motivo ha raccolto le proprie offerte attorno al prezzo massimo di 400 euro. I modelli attualmente disponibili sono difatti Xiaomi Redmi Note 10S, redmi 9AT, Oppo A74 e A94, ma anche Redmi Note 10S, Realme C25Y e Mi 10T Lite.

Sempre parlando di smartphone, possiamo pensare di acquistare anche un buonissimo Apple iPhone 13 Mini, disponibile a soli 898 euro, il quale permette ugualmente di godere di ottime prestazioni, sebbene sia il più economico della lineup del 2021. I dettagli dell’ottima campagna promozionale sono raccolti in esclusiva sul sito ufficiale di Esselunga, dove troverete tutte le offerte.