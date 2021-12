I fan di Spider-Man stanno facendo esplodere i server di eBay, dato che molti utenti sono alla ricerca di oggetti da collezione rari e di valore. Spider-Man non è mai stato così atteso, considerando anche che il film Spider-Man: No Way Home e’ appena arrivato nei cinema di tutto il mondo. Ma sopratutto con le festività natalizie alle porte, risulta essere un ottimo momento per afferrare un pezzo unico della collezione di Spider-Man.

Per aiutarti a iniziare la tua ricerca, abbiamo individuato alcuni degli oggetti da collezione di Spider-Man piu’ rari e gettonati.

Fumetti di Spider-Man da collezione

La storia dei fumetti di Spider-Man risale al 1962, quando l’adolescente Peter Parker è apparso in The Amazing Fantasy #15 e ha ricevuto quel fatidico morso di ragno. La storia doveva essere una tantum, inclusa da Stan Lee nonostante il fatto che il suo editore odiasse l’idea. Inutile dire che Spidey ha trovato il suo pubblico e da allora intrattiene i fan di tutto il mondo.

Amazing Fantasy #15: Come abbiamo detto, è qui che tutto ha avuto inizio. Le versioni originali sono ovviamente estremamente rare e possono essere piuttosto costose, ma ci sono anche un sacco di repliche disponibili in qualsiasi momento. Come ogni grande supereroe, Spider-Man ha la sua storia di origine e questo fumetto è il modo migliore per celebrarla.

Spider-Man Sinister Six: Non si discute della storia di Spider-Man, in particolare della storia dei cattivi di Spider-Man senza parlare dei Sinister Six. Il fumetto originale è piuttosto costoso e in genere viene venduto intorno i 6000 euro, ma ci sono anche molte repliche che si possono ancora acquistare.

Civil War #1 / The Amazing Spider-Man #529: La tuta Iron Spider è diventata un appuntamento fisso nel MCU per il Peter Parker di Tom Holland. L’ha ricevuta da Tony Stark e lo ha aiutato sia in Infinity War che in Endgame, una volta che l’eroe ha viaggiato nello spazio. La tuta si presenta di nuovo in No Way Home. Per scoprire l’origine del fumetto della tuta bisogna leggere il numero 529 di Spiderman.

Spider-Man: One More Day: si ritiene che questa trama in quattro parti sia una vaga ispirazione per Spider-Man: No Way Home, con alcuni cambiamenti molto evidenti. Nel tentativo di ripristinare la salute di sua zia May, Peter Parker e Mary Jane fanno un patto con il diavolo (letteralmente) ed evocano un incantesimo per far dimenticare al mondo che Peter è Spider-Man.

The Amazing Spider-Man #57: Sottotitolata “Happy Birthday”, questa trama in tre parti potrebbe essere una delle mie storie di Spider-Man preferite di tutti i tempi. Il wallcrawler interferisce con uno degli incantesimi del Dottor Strange, causando ogni sorta di mal di testa. Il finale, che è lo Spider-Man #500 di dimensioni doppie, è assolutamente da non perdere per i fan.

Giocattoli da collezione di Spider-Man

Star Wars potrebbe aver dato il via all’era delle action figure legate al cinema, ma molti altri marchi sono entrati in azione negli ultimi anni. Se sei un fan o un collezionista di praticamente qualsiasi franchise di cultura pop, allora conosci marchi come Funko Pop e Marvel Legends. Queste action figure dal design strano e corpi minuscoli che hanno dominato il panorama da collezione, offrendo ai fan di tutto, da Superman ai personaggi di The Office della NBC. Come puoi immaginare, Spider-Man è ben rappresentato in questo mondo.

Spider-Man in tuta aggiornata: la scelta più difficile per qualsiasi Funko è decidere lo stile che desideri. Per MCU Spidey, hanno selezioni da tutti i film in cui Tom Holland è apparso, così come i costumi che ha indossato in tutte le avventure.

Marvel Universe Metallic Spider-Man #3: I Funk Pop tradizionali trovati nei tuoi Hot Topics locali non sono gli unici a essere andati a ruba dai collezionisti di Spider-Man. Di solito, i veri fan sono alla ricerca di versioni difficili da trovare come la versione Metallic che è stata resa disponibile solo al Comic-Con di San Diego. Sfoggia la tradizionale combinazione di colori rosso e blu e include un motivo web unico sul suo viso.