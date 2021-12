Il volantino attivato in questo periodo dalla coppia Coop e Ipercoop, assume connotazioni veramente molto interessanti, in grado di invogliare il più possibile gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, senza obbligarli a spendere cifre folli.

A differenza delle precedenti soluzioni, discusse sempre qui su TecnoAndroid, in questo caso gli acquisti devono essere completati solamente sul sito ufficiale, il quale prevede inoltre la spedizione gratuita diretta verso il domicilio, nel momento in cui comunque la spesa dovesse superare i 19 euro. Non mancano le versioni no brand, nel momento in cui si parla di telefonia mobile, oltre alla garanzia legale di 24 mesi, valida dal giorno d’acquisto.

Coop e Ipercoop ne hanno per tutti: ecco gli sconti più interessanti

All’interno del volantino Coop e Ipercoop si possono scovare alcuni prodotti molto interessanti, sebbene l’attenzione sia stata posta su modelli non troppo recenti, ed in vendita a meno di 499 euro. Nel caso in cui le suddette specifiche dovessero rientrare nelle vostre aspettative, sappiate che troverete Galaxy S20 FE e Apple iPhone X; il nostro consiglio è di valutare più che altro il prodotto di casa Samsung, dato l’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Chiaramente, sempre nella medesima campagna, si possono anche scovare occasioni altrettanto interessanti, con prezzi che non superano i 300 euro, parlando di Galaxy A32, Alcatel 1B o anche del discreto Oppo A16. I dettagli del volantino che abbiamo discusso nel nostro articolo, sono tutti raccolti per voi sul sito ufficiale.