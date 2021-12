Risparmiare con Bennet è molto più semplice di quanto avreste mai immaginato, la corrente campagna promozionale promette infatti una lunga serie di occasioni dai prezzi decisamente bassi, con le quali confrontarsi per acquistare la tecnologia di ultima generazione.

Le limitazioni imposte dal volantino corrente non cambiano rispetto a quanto apprezzato in passato, difatti gli utenti hanno la possibilità di godere delle medesime riduzioni in ogni singolo negozio sul territorio nazionale (ma non sul sito ufficiale). In aggiunta, è bene ricordare che ogni acquisto è corredato dalla garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale prevede anche la versione no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile.

Bennet: che occasioni assurde per tutti

Ottime occasioni per risparmiare al massimo vi attendono da Bennet, il consiglio è di puntare dritti verso la fascia intermedia della telefonia mobile, scegliendo direttamente l’ottimo Samsung Galaxy S20 FE. Il prodotto è disponibile sul mercato dal 2020, è caratterizzato dalle medesime specifiche tecniche del Galaxy S20, ma con processore Qualcomm Snapdragon al posto del Samsung exynos; il suo prezzo di vendita attuale è decisamente concorrenziale, basteranno meno di 400 euro per l’acquisto definitivo.

Coloro che invece vorranno cercare di risparmiare al massimo, potranno pensare di mettere le mani su Redmi Note 8, Redmi 9T, Galaxy A12 o anche Galaxy A22, pagandoli meno di 200 euro. Ogni altra informazione in merito al volantino bennet è rimandata direttamente al sito ufficiale, che trovate indicato a questo indirizzo.