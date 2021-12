Per il periodo natalizio, WindTre ha deciso di proporre un’offerta mobile molto conveniente per alcuni dei suoi ex clienti. In particolare, l’operatore telefonico sta proponendo l’offerta denominata WindTre GO 100 Fire+. Vediamo qui di seguito cosa offre questa offerta.

Torna in WindTre con l’offerta mobile WindTre GO 100 Fire+ a 6m99 euro al mese

L’operatore telefonico arancione ha da poco reso disponibile una nuova offerta per alcuni suoi ex clienti e lo ha reso noto tramite una campagna SMS. Andando nel dettaglio, si tratta dell’offerta mobile denominata WindTre GO 100 Fire+. Tuttavia, gli utenti interessati potranno attivare l’offerta in questione soltanto se avranno un’offerta di rete fissa attiva.

Con la promo WindTre GO 100 Fire+ gli utenti che la attiveranno potranno utilizzare minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati in 4G (in alcuni casi i giga sono illimitati). Il costo è di 6,99 euro al mese e i costi di attivazione e per la scheda SIM sono gratuiti. Per attivare la promo, gli utenti avranno però un periodo limitato di tempo. Tutti gli interessati potranno poi attivare l’offerta recandosi presso un negozio fisico autorizzato. Ecco qui di seguito l’SMS inviato da WindTre.

“È arrivato il Natale! Per te 100 GIGA, minuti illimitati e 200 SMS a 6.99/mese sulla rete TOP QUALITY WINDTRE. Attivazione e SIM GRATIS fino al 24/12. Per ulteriori costi in caso di utilizzo e privacy windtre.it/go100fpfmc”.

Assieme all’offerta in questione, gli utenti avranno inclusi anche alcuni servizi, come la Segreteria Telefonica e il servizio di reperibilità Ti Ho cercato.