Vodafone, per la tariffa più famosa ci sono nuovi aumenti di costo

Non una buona notizia nel periodo di Natale per i clienti di Vodafone. Il provider inglese ha scelto di aumentare i suoi costi

Vodafone non esenta gli utenti da una serie di rimodulazioni sui costi nemmeno durante il periodo delle festività natalizie. Se per i nuovi abbonati ci sono tante promozioni low cost da attivare, per i vecchi abbonati è in arrivo un rincaro sui prezzi mensili. L’attenzione in questo caso si sposta principalmente sulla tariffa Special 50 Giga.

Vodafone, in arrivo i nuovi costi per la tariffa Special 50 Giga

La Special 50 Giga rappresenta la soluzione per eccellenza dei clienti di Vodafone che desiderano effettuare la portabilità del numero da altro gestore.

Questa tariffa per la telefonia mobile con consumi quasi illimitati prevede ora un pagamento extra di 2 euro ogni trenta giorni. Il costo della tariffa sarà di 9,99 euro per i clienti con precedente costo fissato a 7,99 euro. Il nuovo prezzo sarà invece di 8,99 euro per gli utenti che sino a qualche settimana fa pagavano 6,99 euro.

Al netto di questo rincaro sui costi, il gestore ha deciso di non modificare le soglie di consumo. Ciò significa che i clienti che hanno attivato in precedenza la Special 50 Giga avranno sempre a loro disposizione il classico ticket con consumi senza limiti per la telefonia mobile per chiamate ed SMS più 50 Giga per navigare in internet.

La promozione Special 50 Giga si rivela invece una delle migliori occasioni per tutti coloro che attivano ex novo una SIM con Vodafone. Ai nuovi clienti, infatti, il provider garantisce costo bloccato nei primi sei mesi. In linea con le altre promozioni low cost del provider, anche per Special 50 Giga non saranno previsti aumenti di prezzo nel primo semestre.