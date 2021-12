Per Natale siamo tutti più buoni, anche Unieuro ha deciso di seguire alla lettera uno dei detti più usati in assoluto, proponendo una campagna promozionale degna di nota, nonché veramente ricchissima di occasioni da saper cogliere al volo per iniziare sin da subito a risparmiare.

Sono tantissimi i prodotti effettivamente in promozione in negozio, e non solo; gli acquisti, difatti, possono essere tranquillamente completati anche online sul sito ufficiale, godendo della spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse avere un valore superiore ai 49 euro. Coloro che sceglieranno un dispositivo mobile, godranno della versione no brand, tutti invece riceveranno gratis la garanzia legale della durata di 24 mesi.

Unieuro, che sconti: tutti i prezzi più bassi

Unieuro riserva agli utenti incredibili sorprese, infatti all’interno del volantino sono disponibili innumerevoli prodotti a prezzi decisamente scontati, che permettono di risparmiare al massimo delle proprie possibilità. Il top di gamma da acquistare subito è chiaramente il Samsung Galaxy S21, un dispositivo in vendita nel periodo a soli 649 euro, ma con tutte le carte in regola per sorprende moltissimo.

Le alternative proposte da Unieuro spaziano poi nella fascia leggermente inferiore, in particolar modo sarà possibile approfittare di Oppo Find X3 Lite, passando anche per un economico Galaxy S20 FE, disponibile a 369 euro, oppure Oppo A74, Oppo A94, Wiko Power U20, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Motorola Edge 20 Lite e similari.