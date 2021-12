Il volantino che Trony ha deciso di attivare fino al 24 dicembre, rappresenta un buonissimo punto di partenza per gli utenti che vogliono spendere il meno possibile sui vari acquisti effettuati, godendo di riduzioni che abbracciano tutte le principali categorie merceologiche.

Il rapporto qualità/prezzo è assolutamente favorevole, a conti fatti il risparmio è talmente elevato da essere superiore a tutte le altre proposte dei rivenditori di elettronica, anche grazie all’ampissima possibilità di scelta tra i dispositivi inclusi nel catalogo. L’accesso, indipendentemente da tutto ciò, è esteso ad ogni punto vendita in Italia, non al sito ufficiale.

Trony: tutte le nuove offerte più interessanti

Il volantino Trony riserva piacevoli sorprese con un meccanismo di successo ed assolutamente da elogiare; gli utenti sono costretti ad acquistare uno a scelta tra i seguenti prodotti, piccolo elettrodomestico da almeno 59 euro, grande elettrodomestico dal prezzo superiore ai 299 euro, per finire con un televisore da almeno 499 euro.

Soddisfatta la richiesta iniziale, la strada appare completamente in discesa, poiché sarà possibile aggiungere un secondo prodotto all’elenco, ottenendo in cambio una riduzione pari al 50% del listino del meno caro della coppia. Lo sconto verrà applicato all’istante, ovvero sarà disponibile sin da subito per ogni utente, non verrà emesso un rimborso, né un buono sconto da utilizzare in un secondo momento.

I dettagli dell’ottima campagna promozionale sono raccolti in esclusiva sul sito ufficiale, ricordando comunque che gli acquisti sono effettuabili solo in negozio, entro e non oltre il 24 dicembre.