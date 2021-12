TikTok è noto come social network di brevi video, ma cosa succede se TikTok diventasse anche un ristorante? Con la presentazione di TikTok Kitchen, che porterà i video virali di cibo al livello successivo con un servizio di consegna di cibo, l’azienda è destinata a diventare proprio quella negli Stati Uniti.

La piattaforma di social media sta collaborando con Virtual Dining Concepts per trasformare i popolari video di TikTok in piatti della vita reale che gli utenti possono ordinare. Nel 2022, TikTok Kitchen aprirà in circa 300 siti negli Stati Uniti. Entro la fine del prossimo anno, l’azienda spera di servire più di 1.000 sedi.

TikTok Kitchen arriverà a marzo 2022

I clienti potranno ordinare pasti come feta al forno, hamburger, costolette di mais e patatine fritte che sono diventate famose su TikTok. Dopo aver guadagnato popolarità su TikTok, la feta al forno è diventata una delle cucine più cercate su Google nel 2021.

Non è chiaro se queste ricette saranno permanenti o accessibili solo per un tempo limitato nel menu di TikTok Kitchen. ‘I proventi delle vendite di TikTok Kitchen saranno utilizzati per supportare i creatori che hanno ispirato la voce del menu, nonché per incoraggiare e aiutare altri creatori ad esprimersi sulla piattaforma, in linea con l’obiettivo di TikTok di ispirare la creatività e offrire gioia ai suoi utenti, ‘ ha aggiunto la società.

TikTok sottolinea che il concetto di TikTok Kitchen è più quello di fornire ai fan prelibatezze che sono diventate virali su Internet piuttosto che tentare di aprire un ristorante. TikTok Kitchen debutterà nel marzo del 2022 e al momento non sappiamo se ci sono piani per un lancio globale.