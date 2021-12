Sky sta cercando di resistere in una fase storica che, sotto il punto di vista commerciale, è svantaggiosa e non di poco. La pay tv satellitare come noto deve fare a meno dei diritti per la Serie A nel corso di questa stagione. Per garantire la fedeltà dei clienti, Sky pensa a nuovi costi e nuovi regali.

Sky, il servizio streaming gratis per ogni abbonato

La svolta low cost di Sky ha origine con il lancio dei listini Smart. In base alle tariffe per i nuovi pacchetti, i clienti che scelgono il ticket Sport pagheranno 16,90 euro, 14,90 euro al mese per il pacchetto intrattenimento e serie tv, 10,90 euro al mese per il cinema e solo 5 euro ogni trenta giorni per il calcio.

A questa già ricca novità, la piattaforma satellitare aggiunge anche una sorpresa. Il servizio Sky Go Plus, infatti, per la prima volta sarà garantito a tutti gli abbonati completamente a costo zero.

La piattaforma satellitare ha modificato le sue condizioni per l’app streaming proprio nelle ultime settimane. Senza pagare il precedente prezzo mensile pari a 5 euro, i clienti avranno la possibilità di associare 4 dispositivi al profilo per la visione dei contenuti streaming. Al tempo stesso per un medesimo evento è possibile la visione su due dispositivi anche in contemporanea.

I clienti che attivano e che scelgono il sevizio Sky Go Plus avranno la possibilità di accedere ai migliori titoli della piattaforma anche in modalità offline. I contenuti visibili attraverso il portale streaming sono legati ai pacchetti del proprio abbonamento satellitare.