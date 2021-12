Il colosso sudcoreano Samsung è sempre al lavoro per presentare nuovi tablet e, nel corso delle ultime ore, ne ha presentato in veste ufficiale in Russia pensato per i bambini. Stiamo parlando del nuovo Samsung Galaxy Tab A7 Kids Editon.

Samsung Galaxy Tab A7 Kids Edition: ufficiale il nuovo tablet per bambini di Samsung

Samsung ha dunque ufficializzato un nuovo tablet per i più piccini. Nello specifico, questo device è stato rivisto dal punto di vista dell’interfaccia utente per un pubblico di bambini. Troviamo infatti una grafica più semplice, con un assistente personalizzato, ovvero un orsetto blu di nome Marusia, che sarà in grado su richiesta di avviare della musica o di raccontate una storia.

Non mancano poi altre feature e alcune applicazioni multimediali (presenti grazie alla collaborazione del colosso sudcoreano con alcuni big del settore), come Lego TV. Oltre a questo, il tablet viene fornito con una cover in silicone piuttosto spessa per proteggerlo da eventuali urti e cadute.

Dal punto di vista tecnico, invece, troviamo un display LCD da 8.7 pollici di diagonale e con una risoluzione pari a 1340 x 800 pixel. Non manca poi una batteria da 5100 mAh. Dal punto di vista prestazionale, infine, il nuovo tablet di casa Samsung viene alimentato da un processore di casa MediaTek, ovvero il SoC MediaTek Helio P22T e tagli di memoria da 3 GB di RAM e 32 GB di storage interno.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Samsung Galaxy Tab A7 Kids Edition per il momento sarà distribuito per il mercato russo ad un prezzo di circa 180 euro.