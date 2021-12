Frosty Fest su Rocket League è tornato per un altro round e l’evento di quest’anno include 10 nuovissimi cosmetici per le vacanze, oltre a una tonnellata di XP aggiuntivi, tutti confezionati solo per te. Ecco cosa devi fare per completare tutte le sfide del Frosty Fest, così come i regali che riceverai una volta che avrai finito.

Per Frosty Fest 2021, ci sono un totale di 12 attività, 10 delle quali includono nuovi gadget tra cui titoli dei giocatori, skin per auto e altro ancora. Durante il Frosty Fest, che durerà fino al 3 gennaio, due sfide aggiuntive possono essere eseguite molte volte. Di seguito sono elencate le dieci sfide:

Ottieni un totale di 25.000 XP

Ottieni 25 parate nelle partite online

Ottieni 15 assist nelle partite online

Ottieni almeno 250 punti in cinque diversi matchup online

Effettua 10 salvataggi epici nelle partite online

Gioca a cinque giochi online

Vinci cinque partite online

Ottieni un totale di 5.000 punti nelle partite online

Ottieni 10 goal, assist o parate in 10 modalità extra di Snow Day

Nei giochi online, colpisci la palla 50 volte

Gioca 20 partite online

Vinci 10 partite online (ripetibili per tutta la durata di Frosty Fest)

Le celebrazioni si estendono anche ad altri aspetti del gioco. Winter Breakaway e Spike Rush sono due modalità a tempo limitato, con la prima disponibile fino alla vigilia di Natale e la seconda disponibile fino alla fine del Frosty Fest. Puoi visitare Beckwith Park per vedere una versione più fredda dello stadio creata appositamente per la stagione o acquistare il Frosty Pack (1.100 crediti) dall’Item Shop, che include quattro articoli. Il Frosty Fest di Rocket League è ora disponibile.