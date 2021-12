L’ente nazionale più famoso è conosciuto in tutto il paese è senza alcun dubbio posteitaliane, la signora in giallo infatti vanta una platea di clienti a dir poco assoluta conquistata negli anni grazie ai propri servizi profondamente integrate nel l’infrastruttura della nazione è sempre al passo coi tempi, con anche dei costi di gestione decisamente competitivi.

Questa ottima reputazione nasconde però un lato oscuro di pari dimensioni, spesso infatti il buon nome di poste viene sfruttato dai truffatori per mandare avanti delle vere e proprie campagne di phishing ai danni dei clienti, le quali prendono corpo in sms o mail truffaldine pensate per indurre con l’inganno chi legge a consegnare i propri codici di sicurezza.

Generalmente questi sms o mail hanno come obiettivo quello di spingervi a compiere azioni in tal modo conquistandosi la fiducia sfruttando il nome autorevole di poste, vi porteranno a scrivere i vostri dati sensibili.

Phishing svuota conto BancoPosta

Come potete ben vedere, le sms che in molti ci stanno segnalando, ribadisce il concetto, quest’ultimo infatti avvisa chi legge di un’anomalia presente sul suo conto BancoPosta, da dover risolvere effettuando l’accesso presso un apposito link inserito più in basso.

Quel link è la pagina di fishing vera e propria, al suo interno infatti troverete una falsa area clienti di poste italiane all’interno della quale le vostre credenziali e i codici di sicurezza verranno copiate e inviate al creatore della truffa consentendogli di rubarvi con comodità.

Il consiglio e ovviamente abbastanza semplice, abbiate occhio scettico e non date retta a questo tipo di comunicazioni dal momento che poste italiane non usa sms così banali per comunicare con i suoi clienti.