Risparmiare con MediaWorld è davvero semplicissimo, gli utenti hanno la possibilità di scoprire gratis i migliori prodotti in circolazione, riuscendo nel contempo a spendere molto meno rispetto al listino originario. Il rapporto qualità/prezzo è assolutamente favorevole, per questo motivo è una delle migliori campagne promozionali del momento.

Il volantino che potete trovare descritto nel nostro articolo, è da ritenersi valido in ogni punto vendita sul territorio nazionale, con l’aggiunta della possibilità di acquisto sul sito ufficiale dell’azienda, il quale comunque prevede la spedizione a pagamento presso il domicilio, indipendentemente dal livello di spesa o dalla tipologia dei prodotti selezionati. E’ presente, come al solito, anche il Tasso Zero, ovvero la rateizzazione senza interessi al superamento dei 199 euro di spesa.

MediaWorld: nuove offerte assurde nel volantino più pazzo dell’anno

MediaWorld promuove una campagna promozionale davvero da pazzi, al suo interno si trovano occasioni per tutti i gusti, assolutamente in grado di convincere gli utenti ad acquistare anche top di gamma dai prezzi effettivamente elevati. La fascia più alta della telefonia mobile è rappresentata difatti da Apple iPhone 12, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra 5G, Apple iPhone 13 Pro o anche Galaxy S21, con prezzi al massimo pari ai 1099 euro richiesti per il nuovo iPhone.

Sempre nel medesimo volantino sono disponibili anche prodotti decisamente più economici, quali possono essere Wiko Y62, Oppo Find X3 Neo, Vivo Y72, Xiaomi 11 Lite o anche Xiaomi 11T e Vivo Y72. I dettagli della campagna promozionale sono raccolti qui.