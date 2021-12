L’ultimo aggiornamento di Apple per iPhone offre agli utenti la possibilità di analizzare le applicazioni per accertarsi di non essere spiati.

Insieme ad una serie di modifiche, con iOS 15.2 è arrivato anche l’App Privacy Report. Questo strumento consente agli utenti di vedere quali informazioni stanno raccogliendo le app e che fine fanno. È inteso come un modo per tenere sotto controllo il tracciamento delle app. Permette di rimuovere qualsiasi applicazione che potrebbe utilizzare le informazioni in modi non necessari o pericolosi.

La funzionalità è disponibile su tutti gli iPhone che sono stati aggiornati a iOS 15.2, che può essere installato come di consueto tramite l’app Impostazioni e quindi facendo clic su Aggiornamento software. È disattivato per impostazione predefinita, ma attivarlo è semplice. Apri le Impostazioni, clicca su Privacy e scorri nella parte inferiore dello schermo. Oltre a poter attivare la funzione, potrai capire meglio in che modo agisce.

iPhone: Apple introduce una nuova funzione per proteggerci da hacker e usi impropri delle app

Quando la funzione è attiva inizia il tracciamento o, più precisamente, il tracciamento del tracciamento in un certo senso. Dopo la prima attivazione, vedrai il messaggio: “Le informazioni del rapporto appariranno qui man mano che le app vengono utilizzate”. Dovrai aspettare un po’ prima di accumulare informazioni sufficienti. Quando tali informazioni sono finalmente disponibili, visitando la stessa parte delle Impostazioni, potrai consultare il rapporto generato. È diviso in due sezioni: “accesso a dati e sensori” e “attività di rete dell’app”.

La prima opzione mostra ogni volta che una determinata app ha richiesto l’accesso alle informazioni che si trovano all’interno dell’iPhone. Ciò include tutto, dai dati, come contatti o foto, alle informazioni provenienti da sensori, come la posizione o i dati sulla salute. La seconda opzione mostra come queste app si connettono a Internet e dove inviano le informazioni raccolte. Sarai in grado di vedere quanto sono attive. Inoltre, facendo clic su una particolare app verrà visualizzato l’elenco degli URL utilizzati. Se una qualsiasi delle applicazioni mostrate ti sembra sospetta, puoi revocare l’accesso dal menu della privacy o eliminarla completamente.