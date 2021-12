Dallo scorso 16 dicembre 2021 l’operatore virtuale Fastweb Mobile ha rinnovato le proprie promozione sulle offerte di rete fissa e mobile, in particolar modo ha chiuso alcune offerte che erano state lanciate per il black friday.

Alcune chiuse e altre che continuano, come la possibilità di ottenere 150 Giga con Fastweb Mobile a 7,95 euro al mese per i clienti di rete fissa, mentre ci sono nuovi prezzi per le offerte Fastweb Casa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fastweb Mobile continua la promo con 150 Giga al mese

Dallo scorso 16 dicembre 2021 non è più disponibile Fastweb Mobile Light, offerta che era stata lanciata in una versione aperta a tutti in occasione del Black Friday, poi prorogata fino al 15 Dicembre 2021. L’operatore pubblicizza ora la promo da 7.95 euro al mese per mobile, più precisamente dedicata ai clienti di rete fissa. Questo perché Fastweb Mobile a 7,95 euro al mese continua ad avere ancora 150 Giga di traffico dati invece dei 90 Giga standard per i nuovi clienti di rete fissa (anche FWA) che la sottoscrivono in convergenza, oltre che per i già clienti di rete fissa Fastweb che aggiungono Fastweb Mobile.

Fastweb Mobile, quindi, attivata in convergenza con la rete fissa è composta da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e alcune destinazioni estere, 100 SMS verso tutti e 150 Giga di traffico dati fino in 5G, il tutto sempre mantenendo il prezzo di 7,95 euro al mese. Al momento dell’attivazione con Fastweb Mobile si paga solo il costo della prima ricarica e della nuova SIM ricaricabile pari a 10 euro, online attualmente gratuito.

Vi ricordo che tutte le attuali offerte Fastweb comprendono la possibilità di usufruire della rete 5G dell’operatore senza alcun costo aggiuntivo. Per quanto riguarda la copertura, attualmente questa è verificabile nella pagina dedicata al 5G del sito ufficiale dell’operatore, tramite una mappa interattiva che consente di visualizzare nel dettaglio le zone coperte dalla nuova rete mobile in tutta Italia.