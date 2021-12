Con Expert si vola nello spazio, le nuove offerte garantiscono difatti una campagna promozionale “leggerissima”, ricca di prezzi bassi e di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, nell’ottica sempre di riuscire a risparmiare il più possibile, senza mai rinunciare alla qualità generale.

Il rapporto qualità/prezzo messo in piedi dall’azienda è assolutamente conveniente, infatti i consumatori si ritrovano a poter mettere le mani su prodotti scontatissimi, indipendentemente dalla categoria merceologica. Gli acquisti sono effettuabili sia in negozio che online, con consegna a pagamento presso il domicilio indicato (a prescindere dal livello di spesa).

Expert: questi sconti sono da far perdere la testa

Ottime offerte sono state incluse da Expert nel volantino che l’azienda ha deciso di presentare nel periodo corrente, i prezzi sono bassi ed assolutamente convenienti, sia sui top di gamma, che sui prodotti decisamente più economici.

Osservando da vicino la campagna promozionale notiamo prima di tutto la presenza dell’incredibile Samsung Galaxy S21, un terminale che non necessita assolutamente di presentazioni, acquistabile con un esborso finale di soli 649 euro. Il prezzo appare ancora elevato, ma se confrontato con le prestazioni garantite ed il valore di listino, si può apprezzare veramente il livello raggiunto.

Non mancano anche altre soluzioni decisamente più economiche, quali sono Galaxy A12, Galaxy S20 FE, Oppo Reno6, Oppo A15, Vivo V21 o anche Oppo Find X3 Lite, tutte in vendita ad un prezzo che non va oltre i 400 euro. I dettagli della corrente campagna promozionale sono raccolti direttamente a questo link.