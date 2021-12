Euronics spinge tutti gli utenti a spendere cifre decisamente più basse del normale, oltre che ad acquistare prodotti di qualità, grazie ad una campagna promozionale veramente incredibile con la quale riuscire a confrontarsi, nell’idea di risparmiare sempre al massimo delle possibilità.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente favorevole sulla maggior parte dei prodotti racchiusi nel volantino, anche se va ricordato che gli sconti sono da considerarsi disponibili solo in negozio, con piccole differenze di socio in socio. Il consiglio è di recarsi quanto prima presso il negozio designato, in modo da poter scoprire quali sono i prezzi che l’azienda ha deciso effettivamente di attivare.

Euronics: le offerte hanno prezzi assurdi

Euronics spinge i consumatori ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia generale con una campagna promozionale veramente assurda, al suo interno si possono scovare innumerevoli dispositivi appartenenti alla fascia media, in vendita a prezzi comunque abbordabili. Il modello più interessante è il Samsung Galaxy S20 FE, un terminale in vendita a meno di 350 euro, con il quale è possibile godere di prestazioni da quasi top di gamma.

L’alternativa più valida è rappresentata dall’ottimo Xiaomi Redmi Note 9 Pro, un modello da soli 179 euro che prevede la solita versione no brand, con alle spalle la garanzia di 24 mesi. Questo e molto altro ancora vi attende direttamente da Euronics, se volete conoscere da vicino il volantino, ricordatevi che potrete fare affidamento sulle seguenti pagine, in modo da conoscere nel dettaglio i singoli prezzi.