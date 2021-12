A Natale Esselunga regala sconti veramente assurdi a tutti gli utenti che la sceglieranno per acquistare nuovi prodotti di tecnologia, anche smartphone di ultima generazione. I prezzi attivati dall’azienda sono decisamente più bassi del normale.

Il volantino segue le linee guida delle precedenti soluzioni raccontate, infatti risulta essere attivo solamente nei singoli negozi sul territorio, con possibilità di acquisto indipendentemente dalla regione di appartenenza o similari. Coloro che acquisteranno riceveranno anche una garanzia di 24 mesi, oltre che naturalmente un eventuale prodotto mobile in versione completamente sbrandizzata.

Esselunga: sconti pazzi per tutti gli utenti

Esselunga prosegue sull’ottima strada intrapresa in passato, in modo da riuscire a garantire all’utente finale un ottimo rapporto qualità/prezzo su ogni acquisto effettuato, includendo all’interno del volantino prodotti relativamente economici. Il focus è mirato quasi esclusivamente su modelli in vendita a meno di 400 euro, tra i quali troviamo Xiaomi redmi Note 10S, Oppo A94, Oppo A74, realme C25Y, Xiaomi Redmi 9AT o anche Mi 10T Lite.

Non manca però il riferimento ai top di gamma, in questo caso è stato integrato Apple iPhone 13 Mini, il nuovo modello più economico della line-up del 2021, disponibile all’acquisto con un esborso finale di 898 euro.

Il volantino Esselunga non finisce qui, per avere una visione d’insieme di ciò che effettivamente vi attende nella campagna, potete decidere di collegarvi al sito ufficiale, scoprirete e conoscerete da vicino i singoli prezzi che l’azienda ha deciso di attivare appositamente per voi.