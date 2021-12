Il volantino che ogni utente stava aspettando è dietro l’angolo, da Bennet arriva infatti la campagna promozionale più pazza del periodo, con la quale si ha la possibilità di godere di un risparmio importante su ogni singolo acquisto effettuato.

Al suo interno si possono scovare innumerevoli occasioni da non perdere assolutamente di vista, tutte collegate con una garanzia legale della durata di 24 mesi, e nel caso della telefonia mobile dalla versione completamente sbrandizzata. Gli utenti che decideranno poi di spendere più di 199 euro, potranno anche richiedere la rateizzazione senza interessi, definita comunemente Tasso Zero, in modo da versare il dovuto in comode rate fisse mensili.

Bennet: tutte le occasioni con i prezzi più bassi

Il volantino Bennet convince i vari utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, perlopiù appartenenti alla fascia intermedia della telefonia mobile. All’interno dello stesso spicca chiaramente il Samsung Galaxy S20 FE, un prodotto dalla qualità decisamente elevata, e dal prezzo finale di vendita complessivamente ridotto, basteranno meno di 400 euro per l’acquisto definitivo.

In alternativa sono comunque disponibili altri modelli più economici, legati sempre alla telefonia mobile, ma con una spesa che non valica i 200 euro. In particolare stiamo parlando di Xiaomi Redmi Note 8, Redmi 9T, Galaxy A22 o anche Galaxy A12, tutti distribuiti con garanzia di 24 mesi e nella loro versione no brand.

