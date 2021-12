WhatsApp è tra le app di messaggistica più popolari a livello globale e come tale è sempre sotto la lente d’ingrandimento quando si parla di novità in arrivo. Nelle ultime ore sono trapelati nuovi dettagli sul prossimo aggiornamento della sua fotocamera.

Saprete benissimo che sia su Android che su iOS l’app di WhatsApp prevede una sezione dedicata alla fotocamera, per scattare istantaneamente foto e condividerle sulla piattaforma di messaggistica. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WhatsApp: sta arrivando un aggiornamento per la fotocamera

Con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android, i soliti di WABetaInfo hanno scovato come sarà la nuova interfaccia della fotocamera WhatsApp. La nuova interfaccia della fotocamera WhatsApp presenterà dei pulsanti ridisegnati e l’accesso diretto alla galleria di immagini scattate tramite il collegamento alla sinistra del pulsante di scatto.

Ci aspettiamo che la modalità di registrazione video, tramite la pressione prolungata del pulsante di scatto, rimarrà la stessa. La novità che abbiamo appena visto è ancora in fase di sviluppo e non sappiamo quando WhatsApp prevede di lanciarla a livello pubblico. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più su questo aspetto.

Vi ricordo che l’applicazione ha anche aggiunto la possibilità di ascoltare gli audio prima di inviarli. La funzione era in fase di distribuzione da qualche giorno, ma la spinta decisiva per raggiungere tutti gli utenti arriva ora con l’annuncio ufficiale. Utilizzarla è molto semplice: tramite la nuova interfaccia per i vocali, infatti, basterà concludere la registrazione premendo sul tasto rosso centrale e non direttamente su quello di invio, in modo da poter poi avviare la riproduzione, e decidere poi se è il caso di cestinarlo oppure no.