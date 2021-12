TikTok ha annunciato che il suo algoritmo di raccomandazione sarà ottimizzato per evitare di mostrare agli utenti troppi contenuti dello stesso tipo. Questa decisione si basa sul fatto che le piattaforme di social media di tutto il mondo vengono valutate per il loro potenziale di influenzare il benessere dei giovani utenti.

Per preservare la salute mentale dei suoi utenti, TikTok ha annunciato giovedì che sta studiando strategie per prevenire l’esposizione di enormi volumi di video su un determinato argomento, come diete estreme, relazioni interrotte, disperazione e simili, ai singoli utenti.

TikTok continua a migliorare la sua piattaforma

Il popolare servizio di video, che a settembre contava oltre un miliardo di utenti attivi mensili, ha affermato che sta adottando queste misure per proteggere i clienti che guardano troppi film su argomenti sensibili. Secondo l’azienda, ci sono una serie di questioni delicate che possono diventare psicoattive se le persone si preoccupano di esse.

Gli utenti di TikTok possono guardare video su una vasta gamma di argomenti, tra cui routine di ballo, dimostrazioni di cucina e procedure mediche. Durante i primi giorni della pandemia di coronavirus, quando molte persone erano costrette a rimanere a casa e trovare nuovi metodi per divertirsi, il servizio è cresciuto in popolarità. Da allora, i regolatori di tutto il mondo hanno esaminato TikTok e i suoi concorrenti, come Instagram, per problemi di privacy e il potenziale danno psicologico che potrebbero causare agli utenti vulnerabili, come i bambini.

Il Wall Street Journal ha pubblicato uno studio a settembre che ha mostrato come gli algoritmi di TikTok possono incoraggiare gli spettatori adolescenti a concentrarsi sul sesso e sui contenuti di droga. TikTok afferma che ora fornirà ai consumatori più opzioni per selezionare i video che desiderano visualizzare. La possibilità di specificare termini o hashtag collegati a contenuti che gli utenti non vogliono visualizzare nel loro flusso video è una delle funzionalità su cui sta lavorando il servizio.