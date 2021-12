Sono le festività natalizie e sai cosa significa: un altro giro di giochi per PC gratuiti direttamente dall’Epic Games Store. Se hai esaurito il tempo a disposizione per prendere la Challenger Edition di Godfall o Prison Architect, per fortuna Epic Games ha rivelato il prossimo che potrai acquistare per la modesta somma di 0 euro (esatto, e’ gratis).

Questa volta verra’ riscattato gratuitamente Shenmue 3, e potra’ esser preso dalla solita pagina di promozione di Epic Games Store gia’ a partire dalla giornata di oggi. Sarà lì per un giorno intero, a quel punto probabilmente verrà sostituito da un altro omaggio. Come sempre, “acquisterai” il gioco a un prezzo di zero dollari e rimarrà nella tua libreria proprio come qualsiasi altro gioco per cui potresti pagare.

La trama di Shenmue

I giochi Shenmue ti mettono nei panni di Ryo Hazuki, un artista marziale giapponese di 18 anni determinato a vendicare la morte di suo padre. In questo, stai cercando di risolvere il mistero dietro un manufatto ricercato dall’assassino di tuo padre. Il tuo viaggio ti porta in città e villaggi di montagna nella Cina rurale dove puoi perfezionare il tuo allenamento, giocare d’azzardo, giocare a giochi arcade e lavorare part-time mentre dai la caccia a questo prezioso artefatto.

Ci sono anche molti giochi Steam gratuiti da provare, se sei esigente su dove ottenere le tue cose gratuite. Ricorda inoltre che la piattaforma videoludica ospita ogni anno un evento per festeggiare il Natale dove vengono presentati in anteprima nuovi giochi e sconti oltre il 50%.

La maggior parte dei giocatori preferisce aspettare questo periodo per acquistare i giochi, perche’ si trovano ad un prezzo davvero conveniente rispetto gli altri periodi dell’anno.