Si avvicina un periodo molto intenso per Samsung, impegnata sia sul fronte smartphone, per la presentazione di Galaxy S21 FE e Galaxy S22, e sia sul fronte tablet, con il lancio dei Galaxy Tab S8 che seguirà quello di Galaxy Tab A8 avvenuto solo l’altro giorno.

Nelle ultime ore sono trapelati interessanti dettagli su Galaxy Tab S8 Ultra, i quali mettono l’accento su quanto sarà pesante la scheda tecnica della variante più potente dei tablet top di gamma Samsung. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: ecco a voi la scheda tecnica

Il nuovo tablet Samsung avrà un display da 14.6 pollici con notch e bordi da 6.33 mm, processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con GPU Adreno Next-gen e 8/12/16 GB di memoria RAM e 128/256/512 GB di memoria interna. La fotocamera posteriore ospiterà due sensori rispettivamente da 13 megapixel il principale e 6 megapixel il grandangolo, mentre la fotocamera anteriore avrà anch’essa due sensori da 12 megapixel il principale e 12 megapixel il grandangolo.

Sarà dotato di connettività LTE, 5G e Wi-Fi, batteria da 11.200 mAh con ricarica rapida a 45 W e sistema operativo pre installato Android 12 con ONE UI 4.1. Il nuovo tablet avrà anche il supporto DeX e per la S Pen. Per l’interfaccia DeX sono attese particolari novità, con una modalità specifica dedicata al nuovo tablet Samsung. Anche l’app Samsung Health arriverà in una modalità dedicata ai nuovi tablet dell’azienda sudcoreana.

Rimane dunque da capire soltanto quando Samsung intende lanciare i Galaxy Tab S8, e anche a che prezzo. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più su questi aspetti. Stay Tuned!.