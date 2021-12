Durante lo scorso Salone dell’auto di Monaco del 2021 la nota azienda automobilistica Renault aveva svelato ufficialmente il suo nuovo crossover elettrico, ovvero Renault Megane E-Tech Electric. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono partiti gli ordini di questo veicolo per il mercato italiano.

Renault avvia ufficialmente in Italia gli ordini della nuova Renault Megane E-Tech Electric

In queste ultime ore sono quindi partiti gli ordini anche in Italia del nuovo crossover a marchio Renault e l’azienda ha rivelato anche gli allestimenti e i prezzi di vendita ufficiali. Nello specifico, Renault Megane E-Tech Electric è disponibile in tre differenti allestimenti denominati Equilibre, Techno e Iconic e tutti e tre vantano la presenza di un’ottima dotazione.

Con l’allestimento Equilibre sono inclusi ad esempio i cerchi in lega da 18 pollici, Dashboard openR con Driver Display digitale da 12,3 pollici HD e display multimediale da 9 pollici, I fari full LED sia anteriori che posteriori, la camera posteriore per i parcheggi, l’assistenza alla partenza in salita e l’Automatic Emergency Braking System.

L’allestimento Techno, invece, comprende ad esempio cerchi in lega da 20 pollici, Dashboard openR con Driver Display digitale da 12,3 pollici in risoluzione HD e display multimediale da 12 pollici e i fari full LED sia anteriori che posteriori (qui con effetto 3D filigranato). Il terzo e ultimo allestimento, invece, include un sistema di 8 altoparlanti e un subwoofer Premium Harman Kardon Sound System, il paraurti con lama F1 dorata warm titanium e sensori di parcheggio anche laterali.

Parlando invece di prestazioni, il nuovo crossover elettrico viene proposto in una versione con motore elettrico da 130 CV con 40 kWh di batteria e una versione con motore elettrico da 220 CV con una batteria da 60 kWh.

Il nuovo Renault Megane E-Tech Electric viene proposto in Italia ad un prezzo di partenza di 37.100 euro per la versione con allestimento Equilibre e con una batteria da 40 kWh. Saranno inoltre incluse una garanzia di 2 anni per la vettura e 8 anni per la batteria.