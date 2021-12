L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente aggiornato il proprio sito con l’offerta Creami WOW 50 GB, prorogata fino al prossimo 19 dicembre 2021. Questa offerta è dedicata a tutti coloro che hanno intenzione di cambiare operatore.

Si ricorda che Creami Wow 50 Giga era stata proposta recentemente dall’8 al 12 Dicembre 2021, ma PosteMobile ha deciso di permetterne l’attivazione ancora una volta anche in questo weekend. Ecco tutti i dettagli.

PosteMobile proroga Creami WOW 50 GB

L’offerta è valida per tutti i nuovi clienti PosteMobile, che possono sia attivare un nuovo numero che richiedere la portabilità da qualsiasi altro operatore. Inoltre, nel sito dell’operatore è possibile scegliere se attivare direttamente online oppure tramite consulente telefonico. Con Creami Wow 50 Giga è possibile utilizzare minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati in 4G+ al costo di 5,90 euro al mese.

Per attivare questa offerta, adesso disponibile dal 15 al 19 Dicembre 2021, è necessario sostenere un costo di 20 euro relativo alla SIM, ma composto da 10 euro di attivazione e 10 euro di ricarica telefonica. Senza costi aggiuntivi, sono inoltre inclusi i servizi Ti cerco e Richiama ora, il controllo del credito residuo al numero 401212, il servizio hotspot (come previsto dalla normativa) e l’avviso di chiamata.

Si ottengono anche 40 Giga di bonus, inizialmente erogati entro 24 ore dall’attivazione, ma disponibili subito dopo il rinnovo a partire dalla seconda mensilità. In questo modo, come già detto è possibile usufruire di 50 Giga totali ogni mese. Sempre a proposto di traffico dati, se il cliente consuma tutti i Giga inclusi, la navigazione in internet viene bloccata in automatico.