Passare a WindTre da Iliad o MVNO potrebbe essere la scelta migliore per tutti quei clienti che desiderano ottenere ogni mese un’ottima quantità di Giga di traffico dati senza dover rinunciare alla qualità e senza dover andare incontro a un costo di rinnovo eccessivo. La nuova offerta WindTre GO 150 Flash + Digital Easy Pay è infatti disponibile a soli 8,99 euro al mese e permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione

Passa a WindTre con l’offerta GO a soli 8,99 euro al mese!

La tariffa WindTre GO 150 Flash + Digital Easy Pay è disponibile a soli 8,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno affrontare la spesa tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. Al momento dell’attivazione della tariffa sarà infatti necessario indicare la modalità di pagamento che si desidera utilizzare.

L’attivazione può essere effettuata esclusivamente dai nuovi clienti WindTre provenienti da uno dei gestori qui elencati:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Basterà accedere al sito ufficiale WindTre selezionare l’operatore di provenienza, scegliere la tariffa che si desidera attivare tra tutte le opzioni presenti in listino. La SIM sarà spedita tramite corriere al completamento dell’acquisto, non sarà però necessario affrontare alcuna spesa in quanto offerta gratuitamente dal gestore. WindTre non richiede nessun costo di attivazione e include nel prezzo anche i servizi extra.