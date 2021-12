Il volantino che MediaWorld ha deciso di lanciare nel periodo corrente, racchiude al proprio interno un elevato quantitativo di offerte e di prezzi molto più bassi del normale, per cercare di invogliare il più possibile gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, oltre che smartphone di ultima generazione.

Per estendere al massimo le possibilità, l’azienda ha deciso di lanciare il volantino in ogni singolo punto vendita in Italia, oltre che naturalmente sul sito ufficiale del rivenditore stesso. In questo caso la spedizione presso il domicilio è da ritenersi a pagamento, indipendentemente dal livello di spesa raggiunto o dalla categoria merceologica coinvolta. Coloro che vorranno acquistare, inoltre, potranno anche richiedere la rateizzazione senza interessi, o Tasso Zero, al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

MediaWorld: scoperti tantissimi nuovi prezzi bassi

Con il volantino MediaWorld non si scherza assolutamente, per l’occasione infatti tutti gli utenti possono addirittura pensare di acquistare uno dei migliori top di gamma del periodo, riuscendo nel contempo a risparmiare ingenti quantitativi di denaro. I migliori dispositivi in vendita spaziano tra Apple iPhone 13 Pro, il più costo a 1099 euro, per scendere verso l’incredibile Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, disponibile a 999 euro, oppure Galaxy S21+, oggi proposto a 799 euro, ma anche il buonissimo Apple iPhone 12, il cui prezzo attuale raggiunge i 749 euro.

