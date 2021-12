Una novità interessante sarà presto disponibile per tutti gli utenti di Instagram. La piattaforma dedicata alla condivisione di foto e video ha recentemente dato il via alla fase di test di una funzionalità che riguarda sostanzialmente la durata dei video nelle Instagram Stories.

Instagram Stories: arrivano i video da 60 secondi!

Alcuni utenti turchi hanno già ricevuto la possibilità di sfruttare la nuova funzionalità annunciata tramite un tweet e presto la novità potrebbe essere accolta anche nel resto del mondo. Da qualche giorno, infatti, Instagram ha reso possibile la condivisione di video dalla durata di ben 60 secondi nelle Instagram Stories.

Attualmente i video di durata superiore sono automaticamente suddivisi in più Storie dalla stessa app. Dunque, gli utenti condividendo i loro contenuti non hanno la possibilità di visualizzare un video nella sua totalità in un’unica storia.

Grazie alla novità in questione Instagram potrebbe voler porre rimedio a ciò e mirare allo stesso tempo a tenere testa al suo principale rivale. La sfida contro TikTok è costantemente accesa dall’arrivo di funzionalità il più delle volte simili tra loro, che hanno come obiettivo primo quello di coinvolgere maggiormente gli utenti così da mantenere vivo il loro interesse nei confronti delle rispettive piattaforme. Instagram al momento continua a vantare un posto di rilievo tra gli utenti, l’introduzione di quest’ultima funzionalità non potrebbe quindi che consolidare il suo primato.

L’arrivo dei video da 60 secondi nelle Instagram Stories per tutti gli utenti non è stato ancora annunciato ufficialmente. Dato il recente avvio dei test potrebbe essere necessario attendere ancora qualche settimana prima di poter assistere alla sua introduzione.