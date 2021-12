Instagram è uno dei pianeti principali dell’universo di Meta centrato sui social network, nonché una delle piattaforme più popolari al mondo per numero di utenti attivi. Presto vedremo nelle sue Storie alcune novità per i contenuti video.

Come riferito anche da Matt Navarra, la piattaforma sta attualmente testando la possibilità di registrare storie più lunghe di 15 secondi, seguendo un po’ la scia dell’ormai famosissimo TikTok. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Instagram sta testando la possibilità di registrare storie più lunghe

La lunghezza massima verrebbe aumentata fino a 60 secondi. I test sono stati avviati attualmente per gli utenti turchi, i quali hanno visualizzato il messaggio che trovate allegato al tweet. Attualmente, un video più lungo della soglia massima incluso in una Storia viene segmentato automaticamente da Instagram. Con la novità appena vista invece i video fino a 60 secondi non verranno più divisi automaticamente dall’app.

Ci aspettiamo che questa novità sia una mossa da parte di Instagram per mantenere alta la competizione con TikTok, l’altro gigante dei social che continua a raccogliere consensi e utenti intorno al mondo. Al momento il test sembra essere confinato alla Turchia, torneremo ad aggiornarvi se dovessero emergere novità in merito alla sua estensione.

La piattaforma avrebbe da poco raggiunto anche i 2 miliardi di utenti attivi al mese, in tutto il mondo. La cifra sarebbe stata comunicata in via ufficiosa alla Cnbc da un gruppo di dipendenti che conoscono le metriche chiave della piattaforma. Come fa notare il sito The Verge, l’ultima volta che Instagram ha annunciato pubblicamente i dati riguardo la propria base utenti era il 2018, quando aveva superato la soglia del miliardo di persone. Instagram avrebbe impiegato così tre anni per arrivare alla cifra di 2 miliardi di utenti, l’obiettivo è staccare il più possibile TikTok, che ha superato la soglia di 1 miliardo di utenti lo scorso settembre.