Iliad si presenta ancora una volta come grande protagonista nel campo della telefonia mobile in Italia. La sorpresa più importante del gestore francese è arrivata soltanto nelle ultime ore, con il lancio della nuova promozione Giga 150. La tariffa sarà disponibile in via limitata per tutto il periodo di Natale.

Iliad, il 5G e l’offerta per il Natale a soli 9,99 euro

La Giga 150 rappresenta ad oggi la migliore iniziativa della telefonia mobile in Italia. I clienti riceveranno infatti un pacchetto con consumi senza limiti per le telefonate, SMS infiniti e 150 Giga per la navigazione di rete. Per il pagamento mensile di questa ricaricabile è prevista una spesa pari a 9,99 euro ogni trenta giorni. In aggiunta al costo pr il rinnovo mensile, gli utenti dovranno corrispondere soltanto una spesa extra di 10 euro per il rilascio della della SIM.

Una sorpresa confermata anche per la tariffa Giga 150 di Iliad è la tecnologia 5G. Anche nei giorni di Natale, i clienti di Iliad potranno beneficiare delle reti 5G con condizioni commerciali diverse rispetto a quelle di TIM e Vodafone. Il 5G del provider francese sarà disponibile infatti a costo zero, senza la necessità di attivare promozioni aggiuntive o opzioni con costi ulteriori.

Il 5G di Iliad allo stato attuale è già presente in ben 20 città del nostro Paese. Anche in vista del nuovo anno i progetti del gestore sono molto ambiziosi. Nel 2022, l’obiettivo del provider francese è quello di raggiungere una copertura più che parziale del territorio con le reti internet di nuova generazione.