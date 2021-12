Il produttore cinese Honor ha da poco aggiunto un nuovo smartphone alla sua serie X30. Nel corso delle ultime ore ha infatti presentato ufficialmente il nuovo Honor X30, assieme ad un altro medio di gamma, il nuovo Honor Play 30 Plus.

Honor presenta ufficialmente il nuovo Honor X30 e Honor Play 30 Plus

Honor ha finalmente aggiunto l’ultimo tassello mancante alla sua serie X30. Il nuovo Honor X30, in particolare, vanta la presenza di un ampio display forato e dalle immagini le cornici superiore e laterali sembrano ridotte all’osso. Il pannello è un IPS LCD da 6.8 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Lo smartphone è poi alimentato da una new entry in casa Qualcomm, ovvero il SoC Snapdragon 695. I tagli di memoria includono 6 GB di RAM e 128/256 GB di storage interno. Il software è Android 11 con l’interfaccia MagicUI 5.0, mentre la batteria è da 4800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66W. Sul posteriore troviamo infine il modulo fotografico di forma circolare il quale ospita tre sensori fotografici rispettivamente da 48, 2 e 2 megapixel.

Come già detto, l’azienda ha poi presentato anche il nuovo Honor Play 30 Plus. Quest’ultimo presenta un display da 6.7 pollici con un notch a goccia centrale e si tratta sempre di un IPS LCD, ma il refresh rate si ferma a 90Hz. In questo caso, le prestazioni sono affidate al SoC MediaTek Dimensity 700. Il comparto fotografico è poi costituito da due sensori fotografici da 13 e 2 megapixel.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Honor X30 sarà distribuito ad un prezzo di partenza di circa 207 euro al cambio, mentre Honor Play 30 Plus parte da circa 152 euro.