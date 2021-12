Ecosia, il motore di ricerca che usa i suoi profitti per piantare alberi, lancia una nuova funzione dedicata allo shopping.

L’azienda, fondata nel 2009, dona i suoi fondi spendibili alle organizzazioni che piantano alberi. Sostiene di aver piantato 130 milioni di alberi in 30 paesi in tutto il mondo. Shopping – la nuova opzione introdotta di recente – consiglia prodotti su Amazon, Kelkoo e Idealo e altri partner commerciali. La funzione è al momento disponibile solo nel Regno Unito, in Germania e in Francia. Presto arriverà anche in altri Paesi. La società di ricerca prende una piccola percentuale da questi link di affiliazione (tra il 2% e il 5%) e utilizza le entrate per continuare la sua impresa ecologica.

Di solito sono necessarie circa 50 ricerche per raccogliere i fondi per piantare un singolo albero. La nuova funzione Shopping potrebbe raccogliere quei fondi in modo significativamente più veloce a seconda di quanto sono costosi i prodotti acquistati. In collaborazione con l’Università di Berlino, i ricercatori selezionano una gamma di alternative ecologiche per le prime 20 categorie di prodotti, tra cui zaini, abbigliamento e abbigliamento sportivo, da consigliare in cima ai risultati di ricerca. Nel tempo, Ecosia introdurrà più categorie per fornire ai consumatori scelte più ecologiche.

Modificare le preferenze di ricerca del consumatore è un compito enorme. Google ha un quasi monopolio nel mercato della ricerca, con il controllo del 92% delle ricerche a novembre 2021. Bing di Microsoft, il secondo motore di ricerca più grande che fornisce l’algoritmo utilizzato da Ecosia, ha una quota di poco inferiore al 4,5% in confronto. Per l’azienda, “la grande sfida è convincere le persone a interrompere le loro abitudini di acquisto”.

Ecosia: nuova funzione Shopping in collaborazione con altre aziende per promuovere la sostenibilità

La partnership di Ecosia con Amazon potrebbe sollevare qualche sopracciglio per gli acquirenti sostenibili. Infatti, è stato recentemente scoperto che il gigante dello shopping distrugge milioni di articoli, tra cui smart TV, laptop, droni e altro, all’anno, piuttosto che donarli e riciclarli correttamente. Ecosia per avere “il maggiore impatto possibile” ha deciso di collaborare con Amazon probabilmente a discapito delle critiche che emergeranno in seguito a questa scelta.

“Abbiamo pochissimo tempo e penso che non possiamo essere ideologi in tutte le aree”. La necessità di un consumo consapevole è una preoccupazione sempre più pressante per gli acquirenti, secondo i ricercatori. “Gli acquirenti stanno diventando più coscienziosi e attribuiscono un valore maggiore alla sostenibilità nelle loro scelte. I nostri dati mostrano che vogliono acquistare da rivenditori che condividono i loro valori, anche se costa loro più soldi”.

Tuttavia, affrontare il cambiamento climatico non significa solo che i consumatori facciano scelte più ecologiche durante gli acquisti; significa anche acquistare meno del tutto e “interrompere i nostri attuali modelli di produzione e consumo”. Secondo l’International Resources Panel, si prevede che il consumo di materiale delle città del mondo crescerà da 40 miliardi di tonnellate nel 2010 a circa 90 miliardi di tonnellate nel 2050.

“Il miglior acquisto è non acquistare affatto”. “Dobbiamo esortare gli utenti con delicatezza – e probabilmente ci sono alcuni utenti che sono disposti ad andare oltre e ridurre drasticamente il loro consumo. Ci sono molte persone che stanno iniziando il loro viaggio verso la sostenibilità.