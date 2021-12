Il mondo delle criptovalute ci porta tutti a pensare alle monete digitali, ma non è sempre così. Infatti, esiste un mercato chiamato numismatica che, come abbiamo detto in altri articoli, è popolato da tantissimi appassionati che farebbero ogni cosa pur di ottenere ciò che vogliono. A quanto pare, tra questi pezzi pregiati c’è anche una moneta commemorativa placcata in oro di Shiba Inu Coin in vendita sul famoso sito di aste eBay.

eBay: la moneta commemorativa di Shiba Inu sta facendo impazzire tutti

Sappiamo tutti che il mercato delle monete digitali è in forte ascesa e un investimento potrebbe portare addirittura ad un guadagno davvero importante. Inoltre, pare che un settore della numismatica si stia avvicinando sempre di più alle criptovalute e il via è stato dato proprio mediante il placcaggio in oro di Shiba Inu Coin.

Colui che la sta vendendo si trova in Cina e ha messo in vendita la moneta a 4,75 euro. Sicuramente, per chi è appassionato sarà una grandissima occasione, essendo che l’articolo è davvero unico piuttosto che di valore. Tuttavia, è parer comune che toccare con mano una criptovaluta può fare un certo effetto, il quale cresce quando lo aggiungiamo alla nostra personalissima collezione.

Potrebbe essere senz’altro un’idea regalo davvero molto interessante, ma c’è comunque da prestare attenzione ai tempi di consegna, i quali potrebbero essere davvero molto lunghi. di fatto, è in forte ascesa il trend di regalare criptovalute come se fossero investimenti, gift card o addirittura, come in questo caso, delle vere e proprie monete fisiche commemorative.