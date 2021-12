Un regalo più grande della campagna di Halo Infinite, arrivata nel catalogo Game Pass l’8 dicembre, con la prima ondata di titoli, è difficile trovarlo. Ma Microsoft ha ancora tanti giochi da mettere sotto l’albero questo mese, e ora possiamo svelarvi la lista di quelli arrivati da ieri, 15 dicembre 2021.

Da ieri è infatti disponibile Among Us via cloud: un titolo che segnato profondamente l’orizzonte videoludico l’anno scorso, e che con le vacanze e le cene tra amici e parenti potrebbe essere la soluzione giusta per svoltare qualche serata alternandolo alla più classica tombola. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xbox Game Pass: ecco i titoli per la seconda metà di dicembre 2021

Oggi, giovedì 16 dicembre 2021 sarà la volta di Ben 10 Power Trip, Broken Age, Firewatch, The Gunk, Lake, Mortal Kombat 11, PAW Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay, Race With Ryan, Record of Lodoss War Deedlit in Wonder Labyrinth e Transformers Battlegrounds. Da notare che tutti risulteranno fruibili sia tramite console, sia tramite PC, sia in streaming tramite cloud, a dimostrazione di come Microsoft si stia impegnando per rendere l’offerta il più possibile omogenea e flessibile.

Ma il Game Pass ha anche un’altra faccia, un dark side. Per nuovi giochi che entrano a far parte del catalogo Xbox Game Pass, infatti, altri ne escono. E a partire dal 31 dicembre 2021 non saranno più giocabili tramite l’abbonamento al servizio Microsoft alcuni titoli. Per esempio Pro Evolution Soccer 2021, The Little Acre, Yakuza 0, Yakuza Kiwami 1 e Yakuza Kiwami 2.

Vi ricordo che l’abbonamento ad Xbox Game Pass si rinnova automaticamente a 12,99 euro al mese, salvo annullamento tramite l’account Microsoft. Visitate il sito ufficiale per maggiori dettagli.