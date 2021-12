A quanto pare per WhatsApp il periodo di aggiornamenti non finisce mai, dopo le indiscrezioni in merito l’arrivo delle reaction ai messaggi, oggi vedremo una nuova funzionalità che molto presto verrà aggiunta alla famosa app di messaggistica.

La nuova funzionalità riguarderà una della più grandi possibilità offerte da sempre da WhatsApp, le chat di gruppo, luoghi dove una molteplicità di persone può scambiare le proprie opinioni ma che da sempre, su WhatsApp, ha visto la totale assenza di moderazione, nel dettaglio di veri e propri moderatori, cosa che ha lasciato sempre la massima libertà di espressione ma che di contro lasciava spazio anche a espressioni magari non troppo accettabili.

Le cose cambiano

I ragazzi di WABetainfo ci mostrano in anteprima come nella versione 2.22.1.1 vedremo l’arrivo della possibilità da parte degli amministratori di un gruppo di rimuovere i messaggi che riterranno opportuni da eliminare, il messaggio sarà rimosso dalla dicitura “Rimosso da un amministratore” che appunto attesterà la natura della moderazione.

Si tratta di una grossa novità che precedentemente era offerta solo da Telegram, competitor russa che basa gran parte della propria offerta proprio sui canali pubblici e sui gruppi, cosa che lascia intendere come una moderazione fosse obbligatoria.

Per WhatsApp invece la situazione è da sempre stata diversa, infatti mancava fin dagli arbori uno strumento simile, che ora però arriverà, i tempi sono difficili da definire, la feature non è nemmeno entrata in fase di test, ciò lascia intendere che non arriverà prima del 2022, non resta che attendere con serenità.