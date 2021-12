Quante volte vi è capitato di inviare un messaggio vocale su WhatsApp, per poi riascoltarlo e scoprire che non era esattamente come lo volevate? Questo problema fa parte del passato, perché da oggi, volendo, sarà possibile ascoltare l’anteprima di un messaggio vocale prima di inviarlo.

Questa funzione era già in rollout nelle scorse settimane, ma solo ora che il suo lancio si è concluso WhatsApp l’ha annunciata ufficialmente. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WhatsApp: finalmente possiamo ascoltare un vocale prima di inviarlo

Se non ve ne foste accorti prima quindi, vi basterà semplicemente registrare un messaggio vocale, ed una volta che avrete premuto il tasto rosso per interrompere la registrazione sarà possibile ascoltare l’audio e poi decidere se inviarlo o cestinarlo. Se aveste qualche dubbio qui c’è una pagina di supporto in italiano ma è davvero più semplice a farsi che a dirsi.

Probabilmente alla sede di Meta si sono accorti di quanto utilizzati siano i messaggi vocali, ed hanno pensato bene di farci questo “regalo di Natale”. Si tratta di una funzione su cui il team di WhatsApp lavora ormai da parecchio tempo e che, a quanto pare, è finalmente pronta per essere messa a disposizione di tutti gli utenti.

E sempre a proposito di WhatsApp, gli sviluppatori nelle scorse ore hanno rilasciato la versione 2.2148.3.7 beta di WhatsApp UWP, Universal Windows Platform. Con tale release viene messa a disposizione anche di chi utilizza questa app del servizio di messaggistica la possibilità di inviare nuove emoji e creare combinazioni di tonalità della pelle per le coppie di faccine.