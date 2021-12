Unieuro prova a chiudere in bellezza il proprio 2021, lanciando una campagna promozionale veramente ricca di occasioni e di prezzi sempre più bassi, pronti a far risparmiare più del previsto tutti i consumatori che decideranno di avvicinarsi all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia.

Il volantino che potrete trovare elencato nel nostro articolo, risulta essere attivo sia in negozio che direttamente sull’e-commerce aziendale, in questo modo i clienti hanno la certezza di godere delle medesime riduzioni, senza necessariamente essere costretti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio (gratuite al superamento dei 49 euro di valore complessivo dell’ordine).

Unieuro non finisce mai di stupire: arrivano nuovi sconti speciali

Unieuro raccoglie all’interno del proprio volantino un buonissimo insieme di sconti e di prezzi decisamente più bassi del normale, in grado di favorire l’acquisto anche di prodotti di fascia alta. Il top di gamma da non perdere assolutamente di vista è il Samsung Galaxy S21, il migliore della serie del 2021, in vendita a soli 649 euro, ed in grado di garantire prestazioni davvero incredibili.

Riducendo le aspettative, e conseguentemente la spesa finale, l’occhio cade poi su Oppo Find X3 Lite, il cui prezzo si aggira attorno ai 329 euro, come anche galaxy S20 FE, disponibile a 369 euro, oppure i più economici Oppo A74, Wiko Power U20, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo A74 e Motorola Edge 20 Lite.

Tutte le offerte del volantino Unieuro sono raccolte direttamente online sul sito ufficiale.