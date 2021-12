Sconti al 50% su tantissimi prodotti direttamente da Trony, la nuova campagna promozionale emoziona i consumatori con un buonissimo quantitativo di riduzioni di prezzo, direttamente applicate nei vari negozi sparsi per il territorio nazionale.

Gli utenti che vorranno approfittare delle ottime riduzioni, dovranno necessariamente recarsi in un qualsiasi negozio in Italia, senza doversi preoccupare di limitazioni o vincoli territoriali di alcun tipo. Dopo aver completato l’acquisto, ad ogni modo ricordiamo che è presente la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre tutti gli eventuali difetti di fabbrica, in aggiunta alla versione no brand per la telefonia mobile.

Trony: arrivano gli sconti al 50% su tutto

Gli sconti attivati da Trony non sono inediti, ma comunque rientrano in un meccanismo veramente rodato ed apprezzato dal pubblico. L’iter obbligatorio da seguire non è troppo lungo, né particolarmente complesso; in parole povere il cliente deve solamente acquistare un prodotto tra grande o piccolo elettrodomestico da almeno 299 o 59 euro, in alternativa un televisore il cui prezzo finale sia superiore ai 499 euro.

Superato questo step obbligatorio, la strada appare libera da complicazioni, infatti sarà possibile aggiungere un altro prodotto, ricevendo in cambio uno sconto del 50% sul meno caro della coppia. La riduzione sarà applicata direttamente in cassa sullo scontrino, non verranno emessi buoni o rimborsi di alcun tipo.

Per conoscere da vicino la campagna, e capire anche tutti i possibili abbinamenti, rimandiamo direttamente al sito ufficiale dell’azienda.