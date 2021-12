Occasioni da non perdere per tutti gli utenti di TIM che desiderano attivare una nuova ricaricabile per il loro piano di telefonia mobile. Proprio in questi giorni di avvicinamento al Natale, infatti, l’operatore prevede una serie di importanti novità, a partire dalle tariffe Wonder. Queste ricaricabili rappresentano un’occasione di tutto vantaggio con soglie di consumo molto ampie e costi da ribasso.

TIM, per il Natale arrivano le grandi tariffe Wonder

Le tariffe Wonder di TIM sono dedicate principalmente agli utenti che effettuano la portabilità del numero da altro gestore. Per ora, infatti, le tariffe non sono a disposizione degli abbonati che hanno già una una SIM operativa con il gestore italiano.

Sono due le versioni delle tariffe Wonder presentate da TIM. Gli utenti avranno a loro disposizione consumi senza limiti per le telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti e 70 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto per il rinnovo di questa tariffa è di soli 9,99 euro ogni mese.

Per la sua seconda versione, la TIM Wonder assicura a tutti gli abbonati consumi senza limiti per le telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti da inviare a chiunque e 50 Giga per la connessione internet. Anche in questo caso, il costo mensile sarà pari a 9,99 euro ogni trenta giorni.

Le promozioni Wonder di TIM garantiscono anche costi bloccati almeno durante il primo semestre di abbonamento. L’operatore si impegna quindi a non modificare i prezzi durante i primi sei mesi di permanenza.