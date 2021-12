L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente deciso di prorogare la propria offerta denominata Creami WOW 10 GB fino al prossimo 11 gennaio 2022. Vi ricordo che ha un costo di soli 4.99 euro al mese.

Come in precedenza, l’attivazione può essere effettuata direttamente nel sito ufficiale dell’operatore, ma è possibile anche scegliere di lasciare i propri dati nella pagina dedicata e aspettare di essere richiamati da un consulente telefonico. Ricordiamoci insieme cosa comprende.

PosteMobile proroga la Creami WOW 10 GB fino all’11 gennaio 2022

Creami Wow 10GB, include ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 10 Giga di traffico dati fino in 4G+. Il costo mensile è pari come già detto a 4,99 euro al mese, mentre il costo della SIM è pari a 20 euro, di cui 10 euro di attivazione e 10 euro per la prima ricarica.

Come già succede anche con le altre offerte PosteMobile della gamma Creami, il traffico incluso con Creami Wow 10GB (minuti, SMS e Giga) viene conteggiato tramite il meccanismo dei credit. In questo caso, per chiamate ed SMS sono inclusi credit illimitati (minuti ed SMS illimitati), mentre per il traffico dati vengono messi a disposizione 10240 credit al mese (10 Giga). Ciascun credit viene scalato all’invio di 1 SMS oppure al raggiungimento di 1 minuto di traffico voce o di 1MB di navigazione.

Con PosteMobile Creami Wow 10GB, il traffico voce non presenta scatto alla risposta e prevede una tariffazione al secondo. Il traffico dati, invece, è valido tramite APN wap.postemobile.it e viene tariffato sui KB realmente consumati. Vi ricordo che per scoprire maggiori dettagli vi conviene visitare il sito ufficiale dell’operatore.