La seconda stagione di Arcane è in arrivo. Per i fan dell’amato franchise di giochi di League of Legends di Riot Games e dell’adattamento televisivo animato di Netflix, la casa produttrice ha promesso dei tempi di produzione relativamente corti.

Dal suo debutto il 6 novembre, gli abbonati Netflix hanno guardato un totale di 102,25 milioni di ore della stagione 1 di Arcane. Il successo inaspettato ha visto Arcane battere Cowboy Bebop e Tiger King stagione 2, due pesi massimi di Netflix che si aggiudicano il primo posto nelle classifiche di Netflix delle serie TV piu’ viste di metà novembre.

Data di uscita della stagione 2 di Arcane

Non c’è ancora una data di uscita ufficiale per la stagione 2 di Arcane. Sappiamo che è in arrivo, tuttavia, dopo che il ritorno dello show è stato annunciato dopo il finale della stagione 1: “Preparatevi, amici. La seconda stagione di Arcane è ora in produzione. Dov’è un Hexgate quando ne hai bisogno?”.

Il teaser non rivela nulla, a parte rivelare che la stagione 2 è in produzione e che tre personaggi della stagione 1 torneranno. Tuttavia, siamo lieti che Arcane abbia una seconda uscita. Sicuramente ne merita uno e, se il suo episodio finale è qualcosa da seguire, ci sono molti fili della trama che devono essere raccolti (o risolti) nella stagione 2 di Arcane.

Ma quando tornerà su Netflix? In questo momento, è difficile da dire perché non sappiamo a che punto sia la seconda stagione. Ma non aspettarti che arrivi nel 2022, secondo il CEO di Riot Games Nicolo Laurent, che ha twittato che il prossimo capitolo della serie non sarà pronto per il prossimo anno:

“Sì, stiamo lavorando alla stagione 2 di Arcane. La buona notizia: non dovrai aspettare 6 anni (il tempo che ci è voluto per realizzare la stagione 1) La cattiva notizia: non arriverà nel 2022.”