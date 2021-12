In questo mese di Dicembre tutti gli appassionati de La casa di carta potranno gustarsi le ultime puntate di una delle serie tv più popolari al mondo, nonché di uno dei prodotti televisivi più apprezzati negli ultimi anni. La serie tv spagnola in pochi anni ed in cinque stagioni ha catturato l’attenzione in ogni angolo del pianeta.

La Casa di carta, già pronto il primo spin off su Netflix

Gli ultimi cinque episodi de La casa di carta, che arrivano in seguito alla prima parte della quinta stagione già disponibile dal mese di Settembre, sono stati rilasciati da Netflix ad inizio mese. La curiosità per scoprire il finale da parte degli appassionati si unisce alla malinconia di un fine racconto. Da Netflix, però, proprio in questi giorni arrivano notizie positive. La piattaforma streaming sta infatti valutando la possibilità di lanciare eventuali spin off.

L’attuale spin off ora al vaglio di Netflix è quello relativo Berlino, uno dei personaggi più apprezzati e più discussi de La casa di carta. In base alle indiscrezioni, la piattaforma streaming dovrebbe realizzare una serie concentrata su un arco narrativo antecedente a quello dell’attuale serie. Nonostante il progetto sia già ben avviato non è dato sapere informazioni aggiuntive sul titolo della produzione, né sulle tempistiche. Un possibile lancio potrebbe essere nel 2023.

La fine della La casa di carta non cancella però le altre grandi produzioni di Netflix. Ancora oggi, nella top ten delle serie tv più viste sulla piattaforma streaming figura il titolo sudcoreano, Squid Game.