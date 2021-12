Le novità dal punto di vista del digitale terrestre ormai sono ben poche, anche se comunque si ritorna a parlare in qualche modo dello switch-off al DVB-T2. Avevamo “abbandonato” il discorso più o meno a fine ottobre, ma comunque il passaggio al nuovo digitale terrestre resta una delle preoccupazioni sui cui gli italiani dovranno focalizzarsi a partire dal prossimo anno e non solo. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

DVB-T2: il nuovo digitale terrestre arriverà nel 2023

Come era già stato reso noto in passato, lo scorso 20 ottobre 2021 ha preso ufficialmente il via la roadmap che porterà il passaggio al DVB-T2. Anche se, come abbiamo detto anche altre volte, da non molto tempo è stato attivato formalmente lo standard MPEG-4 per alcuni canali, per la precisione quindici tra RAI e Mediaset.

Questa sorta di processo andrà avanti nel corso del tempo, tant’è che comunque il 15 novembre scorso c’è stato in Sardegna il reframing. Questo importante passaggio andrà ad interessare anche altre regioni nel corso delle settimane e ciò andrà a permettere alle televisioni e ai vari network locali di lasciare libera la banda per gli operatori che lavorano alla telefonia mobile per quanto concerne il 5G.

Quindi, in via ufficiale, il passaggio al DVB-T2 incomincerà il 1° gennaio 2023, nel momento in cui lo standard verrà attivato su tutto il territorio nazionale. Per questo motivo, quindi, è consigliabile non acquistare immediatamente nuovi televisori o nuovi decoder, essendo che comunque il momento di cambiare non è eccessivamente lontano ma neanche vicino. Seguiranno aggiornamenti.