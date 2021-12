Il volantino di fine anno di Coop e Ipercoop assume connotazioni veramente molto interessanti, pensate per invogliare sempre di più gli utenti all’acquisto di prodotti dalla qualità elevata, senza mai richiedere comunque esborsi particolarmente onerosi.

Il rapporto qualità/prezzo messo sul piatto dall’azienda, riesce a convincere grazie all’accessibilità garantita direttamente sul sito ufficiale, in questo modo ogni cliente vi può accedere dal divano di casa propria, avendo la certezza di ricevere la merce gratuitamente presso il domicilio, data la spedizione gratis al superamento dei 19 euro di spesa effettivi.

Se volete i codici sconto Amazon gratis sul vostro smartphone, dovete iscrivervi subito qui.

Coop e Ipercoop: le nuove offerte speciali

Con Coop e Ipercoop gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di mettere le mani su prodotti non troppo recenti, sono stati pubblicati almeno nel 2020, ma che ancora oggi sono in grado di offrire un ottimo rapporto qualità/prezzo, garantendo difatti un risparmio notevole sui vari acquisti effettuati.

I due modelli di cui consigliamo chiaramente l’acquisto, sono Galaxy S20 FE e Apple iPhone X, dispositivi in vendita a meno di 499 euro, con i quali si possono godere di prestazioni adeguate, soprattutto nel caso dello smartphone di Samsung. Virando più verso il basso, spiccano altri modelli da meno di 300 euro, tra i quali troviamo Oppo A16, un Galaxy A32 o l’Alcatel 1B. La campagna promozionale è attiva, lo ricordiamo, solamente online sul sito ufficiale, per questo motivo dovete assolutamente collegarvi per scoprire quali sono i migliori prezzi pensati appositamente per voi ed iniziare a risparmiare.