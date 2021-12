Il coltellino svizzero è uno degli strumenti più pratici e utili per chi si adopera spesso in lavori fai da te, sia in casa, che in mobilità. Il colosso cinese Xiaomi ha deciso di reinventarlo, pur mantenendo ovviamente la filosofia di fondo, e le funzionalità principali.

Quello di Mijia è uno strumento 10 in 1, che propone anche un utilizzo cacciavite microscopia per gli occhiali. Costa poco più di 22 euro e si acquista direttamente online. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi presenta Mijia, il coltellino svizzero reinventato

Brandizzato NEXTOOL, in realtà è un prodotto che fa parte della catena di Xiaomi Youpin, il che risulta essere una garanzia di qualità. Il coltellino propone lame e accessori in acciaio inossidabile, e per la precisione offre 10 pratici strumenti racchiusi in un unico oggetto. Si passa dai classici coltellini per aprire pacchi, al cacciavite miniaturizzato per le montature degli occhiali, per arrivare ad un pratico apri bottiglie. Tra le altre, anche un paio di forbici, delle pinzette, e perfino una spilla per estrarre i vani Sim degli smartphone.

Le lame sono in acciaio inossidabile 30Cr13, con un. peso complessivo dello strumento di circa 300 grammi, quindi facile da trasportare, con possibilità di metterlo perfino in tasca grazie alle sue dimensioni davvero ridotte. Anche perché, il coltellino può essere ripiegato, così da risultare ancora più tascabile, ma soprattutto sicuro, perché nessuna lama sporge fino a quando non viene utilizzata.

E’ presente anche un anello portachiavi, per poterlo facilmente attaccare anche al proprio mazzo di chiavi e portarlo sempre con sé, senza il rischio di dimenticarlo. Le superfici sono anodizzate, così da poter resistere anche all’acqua, e risultare durature nel tempo, non soggette a erosioni, né alla ruggine. Solitamente ha un prezzo di oltre 35 euro, ma al momento lo si può acquistare a circa 22 euro su Aliexpress.