Xiaomi 12 Ultra sarà il successore dell’azienda dell’ammiraglia Mi 11 Ultra, lanciato all’inizio di quest’anno. Molte voci e rapporti hanno fatto il giro dell’imminente ammiraglia Xiaomi e ora potremmo anche dare una prima occhiata al telefono. Il portale olandese LetsGoDigital ha recentemente pubblicato alcuni render di Xiaomi 12 Ultra, dandoci una primissima occhiata a come potrebbe apparire lo smartphone. E sarà molto diverso dal Mi 11 Ultra.

Il Mi 11 Ultra ha un design molto audace. Aveva la sua schiera di amanti e odiatori. Alcuni hanno scoperto che il grande urto della fotocamera sul retro isolava. Lo spessore era quasi la metà di quello dello smartphone. Anche il modulo della fotocamera era abbastanza grande. Il retro in ceramica ha sicuramente fatto sembrare Mi 11 Ultra migliore di altri smartphone a questo prezzo. Sembra che lo Xiaomi 12 Ultra sarà un altro smartphone audace dell’azienda.

Le immagini trapelate mostrano che Xiaomi 12 Ultra può essere dotato di un grande modulo circolare sul retro. È simile alla protuberanza della fotocamera che abbiamo visto su OnePlus 7T un paio di anni fa. OnePlus non l’ha mai più usato. Il modulo su Xiaomi 12 Ultra sarà più grande di quello utilizzato da OnePlus. Avrà anche quattro sensori, uno in più rispetto a quello offerto da Mi 11 Ultra. Si dice che la fotocamera principale si trovi al centro del modulo della fotocamera e un obiettivo ultra grandangolare si trova presumibilmente sul lato sinistro del sensore principale.

Si ritiene che la quarta fotocamera aggiuntiva sia un sensore Time of Flight (ToF) o un teleobiettivo. Un marchio “Leica” si trova proprio sopra il modulo della fotocamera. Questa sarà la prima volta che Xiaomi collaborerà con Leica per le sue fotocamere. In precedenza, Leica ha collaborato con Huawei.

Nuovi componenti riprogettati

La riprogettazione significa che Xiaomi è destinata a compromettere un’importante caratteristica del Mi 11 Ultra: il display secondario sul retro.

Il Mi 11 Ultra aveva uno schermo AMOLED da 1,1 pollici (126 x 294) accanto al modulo della fotocamera. Questo piccolo schermo mostrava informazioni importanti come data, ora, stato della batteria e persino notifiche. Xiaomi ha consentito agli utenti di applicare le proprie immagini come sfondi su questo display. Funzionerebbe anche come mirino per la fotocamera posteriore e consentirebbe agli utenti di scattare selfie da essa. È stata una caratteristica interessante e ha dato al Mi 11 Ultra un vantaggio rispetto ad altri telefoni di punta come OnePlus 9 Pro e Vivo X60 Pro+.

È probabile che la parte anteriore sia la stessa su entrambi gli smartphone. Xiaomi 12 Ultra dovrebbe essere dotato di un display QHD+ OLED da 6,8 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. I rendering dello smartphone mostrano anche una fotocamera perforata. Conterrà comunque una batteria da 5.000 mAh, il che significa che avrai ancora un telefono spesso in mano.

Xiaomi sta pianificando di aggiungere un supporto di ricarica rapida da 120 W allo Xiaomi 12 Ultra, che è un importante aggiornamento del Mi 11 Ultra. Quest’ultimo aveva il supporto per la ricarica rapida da 67 W ed è stato spedito in India con un caricabatterie rapido da 55 W.